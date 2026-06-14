כתב אישום: גבו 7 מיליון שקלים מחברות בנייה בתל אביב

הוגש כתב אישום ראשון נגד ארבעה מהפורעים באירוע בבית סולברג. במקביל, המדינה הודתה כי עד כה אין לה מידע על זהות מזמין האוטובוסים שהסיעו עשרות פורעים לאתר.

כיכר השבת