הטבילה בבאר חשפה: גאולה ביהודה ושומרון בצל חורבן הגליל

רוכב אופנוע בן 23 נפצע בינוני בתאונת דרכים עם רכב ברחוב ז'בוטינסקי סמוך למחלף גהה בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה בשל חבלה בראש, והוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים בלינסון.קובי רוזן
גבר בן 48 נפצע באורח בינוני לאחר שמשאית התהפכה בכביש 465 סמוך לרנתיס. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 13:56. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הפצוע לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה בחזה.קובי רוזן
מקורות לבנוניים רשמיים מדווחים על הרוג ו-4 פצועים בתקיפת צה"ל בדאחיה שבביירות. מקורות לא רשמיים מדווחים על 3 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפה. צה"ל פרסם תיעוד של התקיפה.קובי אטינגר
התפנית המהירה של הנשיא האמריקאי מול טהרן מותירה את ירושלים בעמדה מורכבת • ד"ר שי הר-צבי, מומחה לאסטרטגיה וביטחון באוניברסיטת רייכמן, מנתח את ה"חורים" הדרמטיים בהסכם המתגבש, מזהיר מפני תרבות ההונאה האיראנית ומסביר כיצד הניסיון האמריקאי לקנות שקט זמני כובל את ידיה של ישראל | צפו ( צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
נוסעים בטיסה שגרתית של ענקית התעופה האמריקנית סאות'ווסט איירליינס, הופתעו לגלות מי האיש שמחלק להם ממתקים במטוס ואף אוסף את הפסולת לאחר מכן | מדובר במנכ"ל החברה, בוב ג'ורדן, שבחר לפגוש את לקוחות החברה בגובה העיניים | החברה היא חברת התעופה הגדולה בעולם מבחינת מספר הנוסעים שהיא מטיסה, והרביעית בגודלה בעולם מבחינת היקף הצי שברשותה | זו לא הפעם הראשונה שהוא תועד כך בטיסות של החברה, האם נראה דברים דומים בחברות התעופה הישראליות? | צפו (תעופה)איציק אברהם
בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות תיעוד מבחיל מתוך טיסה של חברת התעופה ג'טבלו, ונטען כי הוא מהימים האחרונים | מתוך בתיעוד נראית חולדה שזוחלת מעל ראשי הנוסעים, בין פנאלי התאורה בתקרת המטוס, מעל תאי האחסון העליונים | על פי חלק מהדיווחים, התקרית התרחשה במחלקת היוקרה של החברה | צפו בתיעוד (תעופה)איציק אברהם
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