נוסעים בטיסה שגרתית של ענקית התעופה האמריקנית סאות'ווסט איירליינס, הופתעו לגלות מי האיש שמחלק להם ממתקים במטוס ואף אוסף את הפסולת לאחר מכן | מדובר במנכ"ל החברה, בוב ג'ורדן, שבחר לפגוש את לקוחות החברה בגובה העיניים | החברה היא חברת התעופה הגדולה בעולם מבחינת מספר הנוסעים שהיא מטיסה, והרביעית בגודלה בעולם מבחינת היקף הצי שברשותה | זו לא הפעם הראשונה שהוא תועד כך בטיסות של החברה, האם נראה דברים דומים בחברות התעופה הישראליות? | צפו (תעופה)

איציק אברהם