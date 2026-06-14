הוא ולא אחר: הנוסעים הופתעו לגלות מי האיש שמחלק להם ממתקים בטיסה | צפו

בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות תיעוד מבחיל מתוך טיסה של חברת התעופה ג'טבלו, ונטען כי הוא מהימים האחרונים | מתוך בתיעוד נראית חולדה שזוחלת מעל ראשי הנוסעים, בין פנאלי התאורה בתקרת המטוס, מעל תאי האחסון העליונים | על פי חלק מהדיווחים, התקרית התרחשה במחלקת היוקרה של החברה | צפו בתיעוד (תעופה)

איציק אברהם