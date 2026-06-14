כיכר השבת
מבזקמענישים את פוטין

חיילי קומנדו משתלשלים בחבל: תיעוד נדיר מרגעי ההשתלטות על אונייה רוסית

כוחות קומנדו בריטיים פשטו בתעלת למאנש על מכלית נפט רוסית תחת דגל קמרון | המבצע מסמן את הפעם הראשונה שבה לונדון מובילה מהלך צבאי ישיר לעיכוב ספינות הצי הרוסי | סטארמר וזלנסקי מברכים על המהלך הצבאי המשותף עם צרפת | צפו בתיעוד (חדשות)

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מבזקים נוספים

17:08

צה"ל מאשר: ירי צפוי מאיראן - כבר בשעות הקרובות | "יש לגלות עירנות" | אלו ההנחיות 

דובר צה"ל אישר אחר הצהריים את הדיווחים לפיהם איראן צפויה לתקוף בישראל במהלך השעות הקרובות בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה | איראן מנסה ליצור משוואה חדשה במסגרתה תקיפה בביירות גוררת אוטומטית תגובה איראנית | כל הפרטים על ההיערכות החריגה וההנחיות של פיקוד העורף (חדשות) 

ישראל גראדווהל
17:02

בישראל נערכים לירי תגובה מאיראן

16:55

דיווח: 4 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי במחנה ג'באליא בעזה

מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 הרוגים ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי על קבוצת אנשים ליד בית החולים "אלימן א-סעיד" במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. התקיפה בוצעה לפני כשעה.

קובי אטינגר
16:50

מהומה בנאום של בנט: האשים את הממשלה וחטף קריאות מהקהל

נאום בנט נקטע בקריאות ביקורת על הכלת חמאס בתקופתו. הוא תקף את הממשלה על מחדל 7 באוקטובר ונתקל בתגובות חריפות מהקהל בכנס JPPI (בארץ)

חזקי שטרן
16:47

הפעיל האנטי-איסלאמי בבריטניה לא ציפה לזה - כעת הוא מבקש עזרה

טומי רובינסון הוא אחד הפעילים הבולטים נגד האיסלמיזציה של בריטניה - בסוף השבוע הוא שילם על כך ביוקר | הפעיל ביקש עזרה כספית ברשתות החברתיות כדי לנהל את מאבקו המשפטי בעקבות התקרית שהתרחשה בנמל התעופה (חדשות) 

קובי אטינגר
16:33

הסכם כניעה לאיראן, פריצה בבני ברק ומים בפרצוף של בחור; מי נטש את האולפן בזעם?

בין פצצת אטום דיפלומטית לדרמה בבני ברק ודיונים על חינוך וממה הישראלים הכי מפחדים: משה מנס וישראל מאיר פותחים שבוע בתוכנית אמציונלית שלא תשאיר אתכם אדישים

ישראל מאיר
16:32

קשה לצפייה: ה'ספיידרמן' התימני החליק בהר הגעש - ונפל אל מותו

כוכב הרשת ומטפס ההרים התימני, אל-קעקע בן ענתר אל-עבסי, נהרג לאחר שאיבד את אחיזתו והחליק לתוך לוע הר הגעש הרדום חראדת דמת שבמחוז א-דאלע | אל-עבסי, בן 30, זכה לכינוי "ספיידרמן התימני" בעקבות סרטונים שפרסם שבהם הוא נראה מטפס על צוקים תלולים ומבנים גיאולוגיים מסוכנים ללא שימוש בחבלי אבטחה או בציוד הגנה כלשהו (בעולם) 

בני סולומון
16:24

מבצע משטרתי במנשה: 9 מעצרים והחרמת עשרות כלי נשק

שוטרי מרחב מנשה ולוחמי החטיבה הטקטית פעלו בסוף השבוע כנגד הפשיעה ביישובים ערביים באזור במסגרת מבצע רשת ברזל בהנחיית המפכ"ל. במהלך הפעילות הוחרמו עשרות פרטי אמל"ח, נתפסו כלי נשק ונעצרו תשעה חשודים.

קובי רוזן
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