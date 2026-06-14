טומי רובינסון הוא אחד הפעילים הבולטים נגד האיסלמיזציה של בריטניה - בסוף השבוע הוא שילם על כך ביוקר | הפעיל ביקש עזרה כספית ברשתות החברתיות כדי לנהל את מאבקו המשפטי בעקבות התקרית שהתרחשה בנמל התעופה (חדשות)

קובי אטינגר