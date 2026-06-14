דובר צה"ל אישר אחר הצהריים את הדיווחים לפיהם איראן צפויה לתקוף בישראל במהלך השעות הקרובות בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה | איראן מנסה ליצור משוואה חדשה במסגרתה תקיפה בביירות גוררת אוטומטית תגובה איראנית | כל הפרטים על ההיערכות החריגה וההנחיות של פיקוד העורף (חדשות)ישראל גראדווהל
מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 הרוגים ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי על קבוצת אנשים ליד בית החולים "אלימן א-סעיד" במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. התקיפה בוצעה לפני כשעה.קובי אטינגר
נאום בנט נקטע בקריאות ביקורת על הכלת חמאס בתקופתו. הוא תקף את הממשלה על מחדל 7 באוקטובר ונתקל בתגובות חריפות מהקהל בכנס JPPI (בארץ)חזקי שטרן
טומי רובינסון הוא אחד הפעילים הבולטים נגד האיסלמיזציה של בריטניה - בסוף השבוע הוא שילם על כך ביוקר | הפעיל ביקש עזרה כספית ברשתות החברתיות כדי לנהל את מאבקו המשפטי בעקבות התקרית שהתרחשה בנמל התעופה (חדשות)קובי אטינגר
בין פצצת אטום דיפלומטית לדרמה בבני ברק ודיונים על חינוך וממה הישראלים הכי מפחדים: משה מנס וישראל מאיר פותחים שבוע בתוכנית אמציונלית שלא תשאיר אתכם אדישיםישראל מאיר
כוכב הרשת ומטפס ההרים התימני, אל-קעקע בן ענתר אל-עבסי, נהרג לאחר שאיבד את אחיזתו והחליק לתוך לוע הר הגעש הרדום חראדת דמת שבמחוז א-דאלע | אל-עבסי, בן 30, זכה לכינוי "ספיידרמן התימני" בעקבות סרטונים שפרסם שבהם הוא נראה מטפס על צוקים תלולים ומבנים גיאולוגיים מסוכנים ללא שימוש בחבלי אבטחה או בציוד הגנה כלשהו (בעולם)בני סולומון
שוטרי מרחב מנשה ולוחמי החטיבה הטקטית פעלו בסוף השבוע כנגד הפשיעה ביישובים ערביים באזור במסגרת מבצע רשת ברזל בהנחיית המפכ"ל. במהלך הפעילות הוחרמו עשרות פרטי אמל"ח, נתפסו כלי נשק ונעצרו תשעה חשודים.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ