בישראל נערכים לירי תגובה מאיראן

הרמטכ"ל הצהיר במהלך ביקור בצפון כי לבנון היא מרכז הכובד העיקרי של צה"ל, אך הצבא נערך גם להתפתחויות בזירות אחרות. לדבריו, "כל הישג מבצעי נוסף שנביא יוביל להמשך השחיקה וההתפוררות של חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים, שיקבעו במסגרת המשא ומתן בתיווך אמריקאי בין הדרג המדיני וממשלת לבנון".

כיכר השבת