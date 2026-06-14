נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קילל את ראש הממשלה נתניהו בעקבות התקיפה בדאחייה | הנשיא אמר כי לנתניהו אין שום שיקול דעת, וכי ההסכם שהיה אמור להיחתם הבוקר יתעכב בכמה שעות בגלל נתניהו | הדברים המלאים והמדהימים של טראמפ (מדיני)דוד הכהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קילל את ראש הממשלה נתניהו בעקבות התקיפה בדאחייה | הנשיא אמר כי לנתניהו אין שום שיקול דעת, וכי ההסכם שהיה אמור להיחתם הבוקר יתעכב בכמה שעות בגלל נתניהו | הדברים המלאים והמדהימים של טראמפ (מדיני)דוד הכהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי יבקש מאיראן שלא לשגר טילים על ישראל. לדבריו, ההסכם צפוי להיחתם בשעות הקרובות.כיכר השבת
מזכיר המלחמה פיט הגסת' שנחשב לעושה דברו של טראמפ, לא נמנע מלתמוך בתקיפה הישראלית בביירות בניגוד גמור לעמדתו של טראמפ | הראיון שהתקיים לפני הפוסט של טראמפ חושף מחלוקת עמוקה בממשל האמריקני, גם אם לא ברור כרגע כי שר המלחמה הכיר את עמדתו של הנשיא | הדברים המלאים (מדיני)ישראל גראדווהל
ילדה בת 11 נפצעה באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בג'דידה מכר. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב אשר בשעה 18:07. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הילדה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
ארגון איחוד הצלה העלה את רמת הכוננות של צוותי הרפואה בכל רחבי הארץ בעקבות התראות על שיגורים צפויים מאיראן. הצוותים הונחו להישאר ערוכים למתן מענה מהיר בכל מקרה חירום. מרכזי הציוד הרפואי של הארגון נפתחו לתגבור חלוקת ציוד למתנדבים, ואלפי המתנדבים ברחבי הארץ נמצאים בכוננות מוגברת. צוותי האמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ורכבי החירום ערוכים למתן טיפול רפואי מהיר בכל תרחיש.קובי רוזן
חומר ביולוגי שפותח על בסיס חלבונים פרהיסטוריים מבטיח מהפכה בתעשיית היוקרה, אך מעורר ספקות בקרב מדענים לגבי הקשר האמיתי לדינוזאורים (בעולם)אבישי לוי
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