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תיעוד היסטורי: כריש הגובלין המסתורי נצפה חי במעמקי האוקיינוס

שתי תצפיות נדירות, במרחק אלפי קילומטרים זו מזו, חושפות לראשונה את אחד היצורים המסתוריים בעולם כשהוא חי בסביבתו הטבעית – ובעומקים שמעולם לא תועדו (בעולם)

הכריש הנדיר | צילום: צילום: צילומסך
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טראמפ: "אמרתי לביבי: מה עשית? אין לו שום שיקול דעת"

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הגסת' נגד טראמפ - בעד ישראל: האמירה האמיצה של שר המלחמה בשידור חי

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קובי רוזן
18:58

תיק יד מעור דינוזאור מוצג במכירה פומבית בפריז במחיר אסטרונומי

חומר ביולוגי שפותח על בסיס חלבונים פרהיסטוריים מבטיח מהפכה בתעשיית היוקרה, אך מעורר ספקות בקרב מדענים לגבי הקשר האמיתי לדינוזאורים (בעולם)

אבישי לוי
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