כיכר השבת
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בעקבות הצפי לירי מאיראן: פיקוד העורף מכריז על הנחיות חדשות

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מבזקים נוספים

19:08

הגסת' נגד טראמפ - בעד ישראל: האמירה האמיצה של שר המלחמה בשידור חי

מזכיר המלחמה פיט הגסת' שנחשב לעושה דברו של טראמפ, לא נמנע מלתמוך בתקיפה הישראלית בביירות בניגוד גמור לעמדתו של טראמפ | הראיון שהתקיים לפני הפוסט של טראמפ חושף מחלוקת עמוקה בממשל האמריקני, גם אם לא ברור כרגע כי שר המלחמה הכיר את עמדתו של הנשיא | הדברים המלאים (מדיני) 

ישראל גראדווהל
19:05

ילדה בת 11 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב בג'דידה מכר

ילדה בת 11 נפצעה באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בג'דידה מכר. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב אשר בשעה 18:07. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הילדה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בגפיים.

קובי רוזן
18:58

איחוד הצלה מעלה כוננות ארצית עקב התראות לשיגורים מאיראן

ארגון איחוד הצלה העלה את רמת הכוננות של צוותי הרפואה בכל רחבי הארץ בעקבות התראות על שיגורים צפויים מאיראן. הצוותים הונחו להישאר ערוכים למתן מענה מהיר בכל מקרה חירום. מרכזי הציוד הרפואי של הארגון נפתחו לתגבור חלוקת ציוד למתנדבים, ואלפי המתנדבים ברחבי הארץ נמצאים בכוננות מוגברת. צוותי האמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ורכבי החירום ערוכים למתן טיפול רפואי מהיר בכל תרחיש.

קובי רוזן
18:58

תיק יד מעור דינוזאור מוצג במכירה פומבית בפריז במחיר אסטרונומי

חומר ביולוגי שפותח על בסיס חלבונים פרהיסטוריים מבטיח מהפכה בתעשיית היוקרה, אך מעורר ספקות בקרב מדענים לגבי הקשר האמיתי לדינוזאורים (בעולם)

אבישי לוי
18:57

חוקרים חושפים קשר עמוק וקשה בין עוני וגזע להזדקנות מהירה

מחקר בינלאומי מקיף מצביע על כך שתנאי חיים חברתיים אינם רק רקע לחיים - אלא גורם פעיל המשפיע על קצב ההזדקנות של הגוף, כבר מגיל צעיר | ההשלכות עשויות לשנות את הדרך שבה מדינות מתמודדות עם פערים חברתיים (בריאות)

אבישי לוי
18:51

צה"ל חיסל את עלי דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה ומחזיק תיק הגולן

צה"ל חיסל בסוף השבוע מדרום לליטאני את עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה ומפקד תיק הגולן לשעבר. דקדוק שימש בעבר כמפקד צוות האבטחה של נסראללה, מפקד בכוח רדואן ובמחלקת המבצעים של יחידת נצר. הוא הוביל את מרבית נהלי הקרב מול כוחות צה"ל בשנים האחרונות. ב-2007 נכלא על ידי האמריקאים לאחר שהוביל חטיפה והוצאה להורג של 5 חיילים אמריקאים. חיזבאללה פרסם מודעת אבל וקרא להגיע לניחומים בדאחיה.

קובי אטינגר
18:44

דיווח: ארה"ב מפעילה מכבש לחצים על איראן שלא תתקוף הלילה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העביר מספר דרישות "הזויות" לראש הממשלה נתניהו בכדי להגיע להסכם עם האיראנים, כך עולה מדיווח בישראל | במקביל, נראה כי ישראל פעלה היום בביירות במטרה להבהיר לטראמפ כי ידה של ישראל תישאר חופשית בלבנון, ואולי גם בניסיון לחבל בהסכם ברגע האחרון (מדיני) 

יוסי נכטיגל
18:43

דיווח: הדרישות החמורות שהעביר טראמפ בשיחת הטלפון - והתגובה של נתניהו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העביר מספר דרישות "הזויות" לראש הממשלה נתניהו בכדי להגיע להסכם עם האיראנים, כך עולה מדיווח בישראל | במקביל, נראה כי ישראל פעלה היום בביירות במטרה להבהיר לטראמפ כי ידה של ישראל תישאר חופשית בלבנון, ואולי גם בניסיון לחבל בהסכם ברגע האחרון (מדיני) 

יוסי נכטיגל
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