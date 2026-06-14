טראמפ הבטיח הטבות לאיראנים בתמורה לכך שלא ישגרו טילים לישראל

ילד כבן 4 נפצע במצב קשה לאחר שנפגע מאוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לכרמי צור. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום. התאונה אירעה בשעה 18:21.קובי רוזן
רחפני נפץ ישראליים תקפו את גג כלא אצדאא' בצפון חאן יונס שבדרום רצועת עזה. על פי דיווחים מעזה, בוצעו 3-4 תקיפות על המתקן. לא דווח על נפגעים בתקיפה.קובי אטינגר
מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים היום, כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש מאי • שכר הדירה לשוכרים חדשים זינק ב-6.8% | הנתונים המלאים מהסקירה (כלכלה בארץ)קובי אטינגר
מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
ועדת הבחירות הודיעה על בחירת הרב הללי לתפקיד • רב בית הכנסת הספרדי זכה ב-21 קולות בעדו | חבר הכנסת מלכיאלי: "הרב החדש מצטרף למהפכה האמיתית" (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
קבלת פנים המונית באופקים עם שחרורו של "אסיר עולם התורה" האברך ר' צוריאל צדוק, שנעצר בערב חג השבועות • שיירת רכבים, מאות ילדי תשב"ר, ורבה של הקהילה שפרץ בריקוד • וגם: ההקדשה המיוחדת שקיבל מהראשון לציון הגר"י יוסף • תיעוד ענק ומרהיב (חרדים)חיים רוזנבוים
יו"ר יהדות התורה חשף בוועדת הכספים עיוות תקציבי משמעותי • בעוד המדינה נושאת ברוב העלויות בחינוך ורווחה, ברשויות הדתיות נדרש מימון מקומי גבוה | "אין תחום שבו השתתפות המדינה נמוכה כל כך" (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
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