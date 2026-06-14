כיכר השבת
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האזור על סף פיצוץ: טראמפ מציע הטבות כלכליות תמורת הבלגה; באיראן דוחים: "נגיב בקרוב מאוד"

ערב דרמטי ומותח עובר על האזור כאשר באיראן מנסים להוכיח עליונות על ישראל ומקפידים לשמר את איחוד הזירות, כאשר מנגד הנשיא טראמפ פועל במרץ להציע הטבות לאיראנים כדי שיבליגו ולא יתקפו את ישראל | באיראן הבהירו הערב כי דחו את הצעת טראמפ ואמרו: "נגיב בקרוב מאוד" | הקבינט מתכנס כעת (חדשות)

יירוטי טילים | צילום: צילום: Yossi Aloni/Flash90
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