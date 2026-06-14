רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני בתאונה בתל אביב

רחפני נפץ ישראליים תקפו את גג כלא אצדאא' בצפון חאן יונס שבדרום רצועת עזה. על פי דיווחים מעזה, בוצעו 3-4 תקיפות על המתקן. לא דווח על נפגעים בתקיפה.

קובי אטינגר