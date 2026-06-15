כוחות משטרה פועלים בצומת גילת להסרת חסימת כבישים

מנהיגי העולם אומנם מיהרו לברך על ההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן, אך בקונגרס האמריקני נרשמת ביקורת חריפה משני צדי המתרס. רפובליקנים בכירים מזהירים כי איראן מפרשת את ההסכם בצורה מסוכנת ודורשים הצבעת אישור, בעוד מחוקקים דמוקרטים מכנים את התנאים כניעה משפילה (בעולם)

יוסי נכטיגל