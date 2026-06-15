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עם נרות ומלבוש קדום; המנהג העתיק והמיוחד בחתונת נכדו של רב קהילת עדן

המונים נהרו לחגוג את שמחת נישואי החתן נכד הגאון רבי נתנאל זכריהו רב ק"ק עדן והגר"ע קראווני • שוקי לרר תיעוד את השמחה הגדולה ומגיש תיעוד ממנהג ה'תלביס' העתיק לפני החופה ועד לריקודים הסוערים לכבוד שמחת חתן וכלה (חרדים)

חתונת נכד הגאון רבי נתנאל זכריהו | צילום: צילום: שוקי לרר
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