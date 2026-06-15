לטובת המועצה הדתית: זו הסיבה ש-36 מיליון ש"ח יעברו מרשויות חזקות לחלשות

סערה באוניברסיטת קורנל לאחר שסטודנט שהגיש מועמדות למשרה בחברת סטארטאפ בניו יורק, דחה את הריאיון בהודעה ישירה ובוטה למייסדים והצהיר: "לא מעוניין לעבוד עבור יהודי". הבעלים ההמומים פרסמו את ההתכתבות ברשת, והמוסד האקדמי פתח בבדיקה (חדשות)יוסי נכטיגל
גורם בכיר בממשל האמריקאי הבהיר כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי מוקדם להסכם. לדבריו, אם חיזבאללה יתקוף את ישראל - לישראל תהיה זכות להגנה עצמית.כיכר השבת
מנהיגי העולם אומנם מיהרו לברך על ההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן, אך בקונגרס האמריקני נרשמת ביקורת חריפה משני צדי המתרס. רפובליקנים בכירים מזהירים כי איראן מפרשת את ההסכם בצורה מסוכנת ודורשים הצבעת אישור, בעוד מחוקקים דמוקרטים מכנים את התנאים כניעה משפילה (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד כבן 4 נפצע במצב קשה לאחר שנפגע מאוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לכרמי צור. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום. התאונה אירעה בשעה 18:21.קובי רוזן
רחפני נפץ ישראליים תקפו את גג כלא אצדאא' בצפון חאן יונס שבדרום רצועת עזה. על פי דיווחים מעזה, בוצעו 3-4 תקיפות על המתקן. לא דווח על נפגעים בתקיפה.קובי אטינגר
מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים היום, כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש מאי • שכר הדירה לשוכרים חדשים זינק ב-6.8% | הנתונים המלאים מהסקירה (כלכלה בארץ)קובי אטינגר
מעצר אברך נוסף הצית מחאה וחסימות כבישים | התפתחות בחקירת הדריסה בהפגנת הפלג הירושלמי | ההשלכות המדאיגות של ההסכם עם איראן | החרדים מחרימים הצבעות ומשתקים את הקואליציה | סומלילנד בדרך להקים שגרירות בישראל | עימות סוער בוועדת החינוך בין ח"כ סוכות לח"כ נעמה לזימי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
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