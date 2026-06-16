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דרמה במסלול: פנסיונרית בקלנועית גרמה להתרסקות המונית במרוץ אופניים

מרוץ האופניים יוקרתי הפך לזירת כאוס בעקבות קשישה על קלנועית שחדרה למסלול | התיעוד חושף את הרגע שבו רוכבים צעירים הוטחו אל הכביש במהירות גבוהה (חדשות בעולם)

הקשישה פורצת למסלול | צילום: צילום: מסך
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14:41

ה-FBI חושף סיכול דרמטי של ניסיון התנקשות נוסף בנשיא ארה"ב טראמפ

הבולשת הפדרלית עצרה 5 חשודים שתכננו מתקפה רב-שלבית • רחפני נפץ וצוות צלפים אמורים היו לפגוע באירוע יום ההולדת של טראמפ | הפרטים המלאים על המזימה שנכשלה (בעולם)

יוסי נכטיגל
14:37

חמאס מגיבה לסמוטריץ': צעדיו בחברון הסלמה חסרת תקדים

חמאס הגיבה להצהרת שר האוצר סמוטריץ' על ביטול הסכמי חברון והחזרת סמכויות התכנון לישראל. התנועה הזהירה מפני "הסלמה מדינית ובפועל חסרת תקדים" ואמרה כי מדובר בניסיון "לבסס את הכיבוש ולהעמיק את שליטתו". חמאס תיארה את הצעדים כ"פרויקט קולוניאליסטי" שמטרתו לכפות ריבונות על הגדה המערבית ולהאיץ סיפוח. הארגון דרש מהקהילה הבינלאומית ומהאו"ם "לשאת באחריותם ולפעול בדחיפות לבלימת מדיניות הכיבוש".

קובי אטינגר
14:33

חקירה מורכבת: נתניהו תקף את התביעה - "המצאתם עבירה רטרואקטיבית"

ראש הממשלה סיים את שנת העדות בהתקפה חריפה על הפרקליטות • התובעת הצהירה: אין לי יותר שאלות - והעדות של ראש הממשלה הסתיימה | הדרמה האחרונה בתיק 2000 (משפט)

כיכר השבת
14:29

הסתיימה החקירה הנגדית של נתניהו במשפטו

החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו הסתיימה, לאחר חודשים רבים.

כיכר השבת
14:23

המדרש העתיק והפיוט מהגניזה בקהיר - נפגשו על הבמה בחג השבועות באמסטרדם

ויכוח ההרים - מדרש שנכתב לפני אלפיים שנה, פיוט מהגניזה הקהירית - שבעת ההרים, כולם נפגשו בוקר אחד של חג השבועות על במה קטנה באמסטרדם | המטרה: מסר לקהילה השסועה - אפשר להיות שונים, אפשר לבוא ממקומות שונים והתורה מחזיקה את כולם | פרק שביעי בסדרה (היסטוריה)

ישראל שפירא
14:22

אב בן 84 נדקר למוות בדירתו ברחובות | החשוד המרכזי: הבן שלו - שנעצר

גבר בן 84 נמצא ללא רוח חיים עם סימני דקירה בדירתו ברחובות • בנו בן ה-40 נעצר בחשד למעורבות ברצח | החקירה נמשכת (חדשות בארץ)

קובי רוזן
14:11

גבר בן 80 נפצע באירוע אלימות ברחובות

גבר כבן 80 נפצע באירוע אלימות ברחוב פקיעין ברחובות. צוותי מד"א שהגיעו למקום מדווחים כי הוא מחוסר הכרה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:45.

קובי רוזן
14:04

"היינו יכולים למחוק את איראן": השר זוהר בתגובה חריפה לנשיא טראמפ

השר מיקי זוהר מתייחס היום בריאיון לאמירות של נשיא ארצות הברית טראמפ • "היינו יכולים למחוק את איראן, אבל כיבדנו את ארה"ב" | המסר הנוקב לנשיא לשעבר (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
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