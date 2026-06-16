משרד הבריאות מסיר אזהרת רחצה בחוף צוק צפון בתל-אביב

ויכוח ההרים - מדרש שנכתב לפני אלפיים שנה, פיוט מהגניזה הקהירית - שבעת ההרים, כולם נפגשו בוקר אחד של חג השבועות על במה קטנה באמסטרדם | המטרה: מסר לקהילה השסועה - אפשר להיות שונים, אפשר לבוא ממקומות שונים והתורה מחזיקה את כולם | פרק שביעי בסדרה (היסטוריה)

ישראל שפירא