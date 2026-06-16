נפתלי בנט מודיע על הצטרפות מיכל נגרי, אם הגיבור רועי נגרי ז"ל • מנכ"לית העיר לשעבר בה הוא מתגורר - רעננה, תצטרף לנבחרת הפוליטית | "בנה הקפיץ את עצמו לבארי והציל חיים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הבולשת הפדרלית עצרה 5 חשודים שתכננו מתקפה רב-שלבית • רחפני נפץ וצוות צלפים אמורים היו לפגוע באירוע יום ההולדת של טראמפ | הפרטים המלאים על המזימה שנכשלה (בעולם)יוסי נכטיגל
חמאס הגיבה להצהרת שר האוצר סמוטריץ' על ביטול הסכמי חברון והחזרת סמכויות התכנון לישראל. התנועה הזהירה מפני "הסלמה מדינית ובפועל חסרת תקדים" ואמרה כי מדובר בניסיון "לבסס את הכיבוש ולהעמיק את שליטתו". חמאס תיארה את הצעדים כ"פרויקט קולוניאליסטי" שמטרתו לכפות ריבונות על הגדה המערבית ולהאיץ סיפוח. הארגון דרש מהקהילה הבינלאומית ומהאו"ם "לשאת באחריותם ולפעול בדחיפות לבלימת מדיניות הכיבוש".קובי אטינגר
ראש הממשלה סיים את שנת העדות בהתקפה חריפה על הפרקליטות • התובעת הצהירה: אין לי יותר שאלות - והעדות של ראש הממשלה הסתיימה | הדרמה האחרונה בתיק 2000 (משפט)כיכר השבת
החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו הסתיימה, לאחר חודשים רבים.כיכר השבת
ויכוח ההרים - מדרש שנכתב לפני אלפיים שנה, פיוט מהגניזה הקהירית - שבעת ההרים, כולם נפגשו בוקר אחד של חג השבועות על במה קטנה באמסטרדם | המטרה: מסר לקהילה השסועה - אפשר להיות שונים, אפשר לבוא ממקומות שונים והתורה מחזיקה את כולם | פרק שביעי בסדרה (היסטוריה)ישראל שפירא
גבר בן 84 נמצא ללא רוח חיים עם סימני דקירה בדירתו ברחובות • בנו בן ה-40 נעצר בחשד למעורבות ברצח | החקירה נמשכת (חדשות בארץ)קובי רוזן
גבר כבן 80 נפצע באירוע אלימות ברחוב פקיעין ברחובות. צוותי מד"א שהגיעו למקום מדווחים כי הוא מחוסר הכרה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:45.קובי רוזן
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