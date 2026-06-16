חמאס הגיבה להצהרת שר האוצר סמוטריץ' על ביטול הסכמי חברון והחזרת סמכויות התכנון לישראל. התנועה הזהירה מפני "הסלמה מדינית ובפועל חסרת תקדים" ואמרה כי מדובר בניסיון "לבסס את הכיבוש ולהעמיק את שליטתו". חמאס תיארה את הצעדים כ"פרויקט קולוניאליסטי" שמטרתו לכפות ריבונות על הגדה המערבית ולהאיץ סיפוח. הארגון דרש מהקהילה הבינלאומית ומהאו"ם "לשאת באחריותם ולפעול בדחיפות לבלימת מדיניות הכיבוש".

קובי אטינגר