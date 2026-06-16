חמאס מגיבה לסמוטריץ': צעדיו בחברון הסלמה חסרת תקדים

נפתלי בנט מודיע על הצטרפות מיכל נגרי, אם הגיבור רועי נגרי ז"ל • מנכ"לית העיר לשעבר בה הוא מתגורר - רעננה, תצטרף לנבחרת הפוליטית | "בנה הקפיץ את עצמו לבארי והציל חיים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הבולשת הפדרלית עצרה 5 חשודים שתכננו מתקפה רב-שלבית • רחפני נפץ וצוות צלפים אמורים היו לפגוע באירוע יום ההולדת של טראמפ | הפרטים המלאים על המזימה שנכשלה (בעולם)יוסי נכטיגל
ראש הממשלה סיים את שנת העדות בהתקפה חריפה על הפרקליטות • התובעת הצהירה: אין לי יותר שאלות - והעדות של ראש הממשלה הסתיימה | הדרמה האחרונה בתיק 2000 (משפט)כיכר השבת
החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו הסתיימה, לאחר חודשים רבים.כיכר השבת
ויכוח ההרים - מדרש שנכתב לפני אלפיים שנה, פיוט מהגניזה הקהירית - שבעת ההרים, כולם נפגשו בוקר אחד של חג השבועות על במה קטנה באמסטרדם | המטרה: מסר לקהילה השסועה - אפשר להיות שונים, אפשר לבוא ממקומות שונים והתורה מחזיקה את כולם | פרק שביעי בסדרה (היסטוריה)ישראל שפירא
גבר בן 84 נמצא ללא רוח חיים עם סימני דקירה בדירתו ברחובות • בנו בן ה-40 נעצר בחשד למעורבות ברצח | החקירה נמשכת (חדשות בארץ)קובי רוזן
גבר כבן 80 נפצע באירוע אלימות ברחוב פקיעין ברחובות. צוותי מד"א שהגיעו למקום מדווחים כי הוא מחוסר הכרה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:45.קובי רוזן
השר מיקי זוהר מתייחס היום בריאיון לאמירות של נשיא ארצות הברית טראמפ • "היינו יכולים למחוק את איראן, אבל כיבדנו את ארה"ב" | המסר הנוקב לנשיא לשעבר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
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