גבר בן 55 נפצע הלילה (ו') באורח קשה בקלנסווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 01:57.קובי רוזן
שני צעירים בגילאי 16-18 נפגעו קל היום משאיפת עשן בשריפה שפרצה בדירה ברחוב החשמונאים בבת ים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בשל בעיות נשימה, ושני הנפגעים פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
פרטים חדשים נחשפו אמש בסוכנות הידיעות רויטרס אודות קרן הפיצוי אותו מכנה ארה"ב כ"קרן שיקום" כדי להסוות את מבוכת הענק | מחצית מהסכום - כבר הושג כעת, האיראנים יפתחו במשא ומתן עם חברות מהעולם כולו כבר בזמן המשא ומתן (מדיני)ישראל גראדווהל
דרמה דיפלומטית חשאית בעיצומה של המלחמה: משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות נחתה בחשאיות מוחלטת בישראל על סיפונו של מטוס מלכותי, וקיימה פגישות תיאום אסטרטגיות דחופות עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית, על רקע מבצע "שאגת הארי" נגד איראן (ביטחון)דניאל הרץ
גבר בן 52 נפצע בינוני היום בתאונת דרכים ברחוב יוספטל באשקלון. ההולך רגל נפגע מרכב, וצוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. הפצוע פונה לבית החולים להמשך טיפול כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן אינו מעוניין להגיע להסכם גרעין סופי | זו הסיבה שבגללה באיראן בכל זאת אישרו את ההסכם והאזהרה במערכת הביטחון (אקטואליה, ביטחוני)דוד הכהן
בליכוד החליטו בימים האחרונים לגנוז קמפיין מתוכנן שנועד להבליט את מערכת היחסים והקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | זה מה שגרם להחלטה (בארץ)יאיר טוקר
צבא איראן הזהיר כי ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מהכוחות המזוינים האיראנים אם לא תעצור את תקיפותיה בדרום לבנון.כיכר השבת
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