דרמה דיפלומטית חשאית בעיצומה של המלחמה: משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות נחתה בחשאיות מוחלטת בישראל על סיפונו של מטוס מלכותי, וקיימה פגישות תיאום אסטרטגיות דחופות עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית, על רקע מבצע "שאגת הארי" נגד איראן (ביטחון)

דניאל הרץ