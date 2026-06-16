המטוס המלכותי שנחת בחשאי בישראל בעיצומה של המלחמה

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. המפקדה האיראנית הזהירה: "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים". האיום הגיע לאחר שנשיא ארה"ב הכריז על סיום המלחמה.

קובי אטינגר