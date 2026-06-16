כיכר השבת
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שני צעירים נפגעו קל משאיפת עשן בשריפה בבת ים

שני צעירים בגילאי 16-18 נפגעו קל היום משאיפת עשן בשריפה שפרצה בדירה ברחוב החשמונאים בבת ים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בשל בעיות נשימה, ושני הנפגעים פונו לבית החולים להמשך טיפול.

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מבזקים נוספים

02:37

גבר בן 55 נפצע קשה בקלנסווה ופונה לבית חולים

גבר בן 55 נפצע הלילה (ו') באורח קשה בקלנסווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 01:57.

קובי רוזן
00:06

300 מיליארד דולר לאיראן - במתנה מטראמפ: פרטים חדשים על קרן הפיצוי נחשפים

פרטים חדשים נחשפו אמש בסוכנות הידיעות רויטרס אודות קרן הפיצוי אותו מכנה ארה"ב כ"קרן שיקום" כדי להסוות את מבוכת הענק | מחצית מהסכום - כבר הושג כעת, האיראנים יפתחו במשא ומתן עם חברות מהעולם כולו כבר בזמן המשא ומתן (מדיני)

ישראל גראדווהל
23:22

המטוס המלכותי שנחת בחשאי בישראל בעיצומה של המלחמה

דרמה דיפלומטית חשאית בעיצומה של המלחמה: משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות נחתה בחשאיות מוחלטת בישראל על סיפונו של מטוס מלכותי, וקיימה פגישות תיאום אסטרטגיות דחופות עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית, על רקע מבצע "שאגת הארי" נגד איראן (ביטחון)

דניאל הרץ
23:13

הולך רגל בן 52 נפצע בינוני בתאונת דרכים באשקלון

גבר בן 52 נפצע בינוני היום בתאונת דרכים ברחוב יוספטל באשקלון. ההולך רגל נפגע מרכב, וצוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. הפצוע פונה לבית החולים להמשך טיפול כשמצבו מוגדר בינוני.

קובי רוזן
22:59

תחמנות איראנית: התרגיל של מוג'תבא חמינאי למרות אישור ההסכם

בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן אינו מעוניין להגיע להסכם גרעין סופי | זו הסיבה שבגללה באיראן בכל זאת אישרו את ההסכם והאזהרה במערכת הביטחון (אקטואליה, ביטחוני)

דוד הכהן
22:26

תחושות הציבור הכריעו; הוחלט למחוק בינתיים את טראמפ מהקמפיין

בליכוד החליטו בימים האחרונים לגנוז קמפיין מתוכנן שנועד להבליט את מערכת היחסים והקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | זה מה שגרם להחלטה (בארץ)

יאיר טוקר
21:59

איראן מאיימת: תגובה קשה אם ישראל לא תפסיק תקיפות בדרום לבנון

צבא איראן הזהיר כי ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מהכוחות המזוינים האיראנים אם לא תעצור את תקיפותיה בדרום לבנון.

כיכר השבת
21:59

מפקדה איראנית מאיימת על ישראל בתגובה קשה אם לא תפסיק פעולות בדרום לבנון

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. המפקדה האיראנית הזהירה: "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים". האיום הגיע לאחר שנשיא ארה"ב הכריז על סיום המלחמה.

קובי אטינגר
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