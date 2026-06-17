כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

חקירת השר אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים הסתיימה

המשטרה הודיעה רשמית כי הסתיימה חקירת השר אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. התיק הועבר לפרקליטות להחלטה.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

19:46

ללא אזעקה: יורטו שיגורים לעבר קריית שמונה

19:38

טראמפ: "איראן חייבת טילים בליסטיים כי גם למדינות אחרות יש"

19:37

טראמפ: "ישראל שותפה קטנה מאוד, רק היא רצתה שנפציץ" | "צריך שלאיראן יהיו טילים"

דונלד טראמפ ממשיך להשפיל את ישראל בבמה הבינלאומית ולהגן על ההסכם עליו חתם עם איראן | את ישראל כינה "שותפה קטנה מאוד", ואמר כי רק ישראל רצתה שארה"ב תמשיך להפציץ באיראן | טראמפ חזר על הטענה שצריך לשלוח את א-שרעא לטפל בלבנון ואמר כי "הוא מאוד רוצה לעשות את זה" | טראמפ חזר ואמר שסוריה הייתה עושה עבודה מדויקת יותר "ולא מפציצה בניינים שלמים" (מדיני) 

ישראל גראדווהל
19:23

צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד אבו הין, ראש חוליית צליפה בחמאס, ואת מחמוד וליד גבר אבו הין, מחבל בזרוע הצבאית של הארגון. שני המחבלים השתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. לפי צה"ל, המחבלים פעלו לאחרונה לשיקום חמאס בניגוד להסכם הפסקת האש ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וישראל. שניהם היוו איום מיידי על כוחותינו וחוסלו בתקיפות מדויקות.

ב. ניסני
19:23

טראמפ על נתניהו: שותפות טובה אך יש סכסוך על לבנון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על ראש הממשלה נתניהו: "ביבי הוא איש נהדר, הוא מתרגש מידי פעם. יש לנו שותפות טובה אבל יש לנו סכסוך על לבנון". טראמפ הוסיף כי ביקש מנתניהו "להיות עדין יותר עם לבנון ולא להוריד בניין עם איש חיזבאללה בתוכו". לדבריו, "יש לנו שותפות טובה אבל הוא החלק הקטן בשותפות ואנחנו הקובעים".

כיכר השבת
19:22

התפתחות בפרשת עצורי סולברג: ארבעת העצורים האחרונים שוחררו לביתם

ארבעת העצורים האחרונים בפרשת עצורי סולברג שוחררו הערב לביתם מכלא ניצן | קודם לכן דווח על חשש לניסיון להסגיר את אחד העצורים, המוגדר כעריק, למשטרה הצבאית – דיווח שהוביל להגעה המונית למחאה מחוץ לכלא ניצן ברמלה (חרדים)

חזקי שטרן
19:22

טראמפ: שלחתי לישראל עותק של מזכר ההבנות

19:16

טראמפ: "נתניהו קצת מתלהב מידי, יש לנו ויכוח קטן על לבנון"

כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר