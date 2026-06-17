נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על ראש הממשלה נתניהו: "ביבי הוא איש נהדר, הוא מתרגש מידי פעם. יש לנו שותפות טובה אבל יש לנו סכסוך על לבנון". טראמפ הוסיף כי ביקש מנתניהו "להיות עדין יותר עם לבנון ולא להוריד בניין עם איש חיזבאללה בתוכו". לדבריו, "יש לנו שותפות טובה אבל הוא החלק הקטן בשותפות ואנחנו הקובעים".

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