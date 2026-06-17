טראמפ: הסכם עזה אינו סופי, אם לא אהיה מרוצה נחזור להפציץ

אירוע חסר תקדים: רבבת חסידים ובראשם האדמו"ר הגיעו למחאת ענק בשערי כלא 10| הפגנת המחאה של הרצ"פניקים שהפכה ל"מכנסניקים" - והאלימות הקשה של השוטרים | חרם על קוקה קולה: הצעד המפתיע שמגיע מתוך השטח החרדי | ההבטחה הדרמטית של הגר"י אייכנשטיין לבחורים ואברכים עריקים | לראשונה ב'דגל התורה': חבר כנסת מגנה את אלימות המשטרה בהפגנת הרצ"פניקים (מעייריב)איצלה כץ
דונלד טראמפ ממשיך להשפיל את ישראל בבמה הבינלאומית ולהגן על ההסכם עליו חתם עם איראן | את ישראל כינה "שותפה קטנה מאוד", ואמר כי רק ישראל רצתה שארה"ב תמשיך להפציץ באיראן | טראמפ חזר על הטענה שצריך לשלוח את א-שרעא לטפל בלבנון ואמר כי "הוא מאוד רוצה לעשות את זה" | טראמפ חזר ואמר שסוריה הייתה עושה עבודה מדויקת יותר "ולא מפציצה בניינים שלמים" (מדיני)ישראל גראדווהל
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד אבו הין, ראש חוליית צליפה בחמאס, ואת מחמוד וליד גבר אבו הין, מחבל בזרוע הצבאית של הארגון. שני המחבלים השתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. לפי צה"ל, המחבלים פעלו לאחרונה לשיקום חמאס בניגוד להסכם הפסקת האש ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וישראל. שניהם היוו איום מיידי על כוחותינו וחוסלו בתקיפות מדויקות.ב. ניסני
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על ראש הממשלה נתניהו: "ביבי הוא איש נהדר, הוא מתרגש מידי פעם. יש לנו שותפות טובה אבל יש לנו סכסוך על לבנון". טראמפ הוסיף כי ביקש מנתניהו "להיות עדין יותר עם לבנון ולא להוריד בניין עם איש חיזבאללה בתוכו". לדבריו, "יש לנו שותפות טובה אבל הוא החלק הקטן בשותפות ואנחנו הקובעים".כיכר השבת
ארבעת העצורים האחרונים בפרשת עצורי סולברג שוחררו הערב לביתם מכלא ניצן | קודם לכן דווח על חשש לניסיון להסגיר את אחד העצורים, המוגדר כעריק, למשטרה הצבאית – דיווח שהוביל להגעה המונית למחאה מחוץ לכלא ניצן ברמלה (חרדים)חזקי שטרן
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