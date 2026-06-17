כיכר השבת
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משטרה: 2 שוטרים נפצעו ו-5 מפגינים נעצרו בפינוי חסימת כביש 4

משטרת ישראל פרסמה הודעה חריפה בעקבות חסימת כביש 4 הבוקר על ידי מפגינים. לפי המשטרה, החסימה גרמה לפקקי ענק ופגעה בעשרות אלפי נהגים. במהלך פינוי הציר נתקלו השוטרים בהתנגדות ובאלימות - שני שוטרים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי, וחמישה מפרי סדר נעצרו בגין תקיפת שוטרים והפרת הסדר. המשטרה הודיעה כי תיעודים חריגים מהאירוע ייבדקו ויטופלו משמעתית.

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מבזקים נוספים

06:04

רס"ר אלכסנדר פילין נהרג בקרב - 7 נפצעו באותו אירוע

רס"ר במילואים אלכסנדר פילין ז"ל נהרג בקרב. באותו אירוע נפצעו שבעה לוחמים: קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני, וכן נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הפצועים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

ב. ניסני
03:04

13 נפגעים בשריפה במבנה מגורים בנתניה

שריפה פרצה במבנה מגורים ברחוב מקדונלד בנתניה. צוותי כיבוי חילצו 13 נפגעים מהמבנה. בהם אישה ושני ילדיה שנפגעו באורח בינוני, ו-10 נפגעים נוספים בגילאים שונים במצב קל. חובשי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והנפגעים פונו לבית החולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
00:41

שני פצועים קל בתאונה בין שני רכבים בבני ברק

שני אנשים בגילאי 42-45 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק להם טיפול רפואי בזירה ופינה אותם לבית החולים.

קובי רוזן
23:26

גבר בן 21 נפצע בינוני באירוע אלימות בצומת אחיהוד

גבר בן 21 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בצומת אחיהוד. הנפגע סבל מפציעות חודרות וקיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה בזירה. לאחר מכן פונה לבית החולים נהריה להמשך טיפול.

קובי רוזן
23:18

לא רק איראן: אויבת מסוכנת של ישראל היא אחת המרוויחות הגדולות מההסכם

פרשנים טורקיים מפרטים את הישגי אנקרה במהלך המשבר | המדינה שימשה בתפקיד המתווכת, הביאה למניעת התקוממות כורדית ועצירת זרם פליטים (בעולם)

אריה רוזן
22:50

אגדת המסלול חוזרת לשוק: מכונית המרוץ מ-1954 שתימכר במיליוני דולרים

מזראטי A6GCS נדירה, אחת מ-52 יחידות בלבד, תעלה למכירה במונטריי אחרי קריירת מרוצים עשירה, נהיגה של נהג המרוצים האיטלקי לואיג'י מוסו, ניצחונות בקטגוריה והופעות באירועי האספנות היוקרתיים בעולם | ההערכה: תמכר בין 2.4 עד 2.9 מיליון דולר (רכב)

אבישי לוי
22:18

סנטור גרהאם משנה עמדה: ההסכם עם איראן "פותח את הורמוז וזה טוב"

הסנטור האמריקאי לינדזי גרהאם הודיע כי שינה את דעתו לגבי ההסכם עם איראן. לדבריו, לאחר שיחה עם ויטקוף, הוא הגיע למסקנה שההסכם "בסך הכל פותח את הורמוז וזה טוב".

כיכר השבת
22:13

"בגלל ערוץ 12": מאות חתמו על עצומה הקוראת להחרים את קוקה קולה

חרם הצרכנים המתהווה בימים האחרונים נגד ענקיות השתיה הישראליות הנשלטות בידי בעלי השליטה בערוץ 12, תופס תאוצה מסחררת בשל הזעם ברחוב החרדי על ההסתה הפרועה בתקשורת הישראלית נגד המגזר ובחורי הישיבות • כל הפרטים (חדשות חרדים)

מיקי ברון
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