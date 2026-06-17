השופט סולברג למפכ"ל: מדוע היועמ"שית לא נחקרה בשדה תימן?

רס"ר במילואים אלכסנדר פילין ז"ל נהרג בקרב. באותו אירוע נפצעו שבעה לוחמים: קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני, וכן נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הפצועים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
שריפה פרצה במבנה מגורים ברחוב מקדונלד בנתניה. צוותי כיבוי חילצו 13 נפגעים מהמבנה. בהם אישה ושני ילדיה שנפגעו באורח בינוני, ו-10 נפגעים נוספים בגילאים שונים במצב קל. חובשי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והנפגעים פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
שני אנשים בגילאי 42-45 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק להם טיפול רפואי בזירה ופינה אותם לבית החולים.קובי רוזן
גבר בן 21 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בצומת אחיהוד. הנפגע סבל מפציעות חודרות וקיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה בזירה. לאחר מכן פונה לבית החולים נהריה להמשך טיפול.קובי רוזן
פרשנים טורקיים מפרטים את הישגי אנקרה במהלך המשבר | המדינה שימשה בתפקיד המתווכת, הביאה למניעת התקוממות כורדית ועצירת זרם פליטים (בעולם)אריה רוזן
מזראטי A6GCS נדירה, אחת מ-52 יחידות בלבד, תעלה למכירה במונטריי אחרי קריירת מרוצים עשירה, נהיגה של נהג המרוצים האיטלקי לואיג'י מוסו, ניצחונות בקטגוריה והופעות באירועי האספנות היוקרתיים בעולם | ההערכה: תמכר בין 2.4 עד 2.9 מיליון דולר (רכב)אבישי לוי
הסנטור האמריקאי לינדזי גרהאם הודיע כי שינה את דעתו לגבי ההסכם עם איראן. לדבריו, לאחר שיחה עם ויטקוף, הוא הגיע למסקנה שההסכם "בסך הכל פותח את הורמוז וזה טוב".כיכר השבת
חרם הצרכנים המתהווה בימים האחרונים נגד ענקיות השתיה הישראליות הנשלטות בידי בעלי השליטה בערוץ 12, תופס תאוצה מסחררת בשל הזעם ברחוב החרדי על ההסתה הפרועה בתקשורת הישראלית נגד המגזר ובחורי הישיבות • כל הפרטים (חדשות חרדים)מיקי ברון
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