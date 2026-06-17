איראן: נשקלת חתימת מזכר הבנות עם ארה"ב על ידי הנשיאים

הסנטור האמריקאי לינדזי גרהאם הודיע כי שינה את דעתו לגבי ההסכם עם איראן. לדבריו, לאחר שיחה עם ויטקוף, הוא הגיע למסקנה שההסכם "בסך הכל פותח את הורמוז וזה טוב".

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