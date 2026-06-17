שני אנשים בגילאי 42-45 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק להם טיפול רפואי בזירה ופינה אותם לבית החולים.

קובי רוזן