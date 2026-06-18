כיכר השבת
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מרחץ דמים בשדות הזהב: מצרים פתחה במלחמה חשאית על הגבול?

תיעודים דרמטיים משדות הזהב חושפים: עשרות הרוגים ופצועים בתקיפה אווירית מסתורית שהפכה את המדבר לזירת קטל | האם סכסוך על משאבי טבע הפך לטבח המוני? הפרטים על האירוע שמזעזע את הגבול (חדשות בעולם)

כורי זהב בסודן | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

15:15

המומחה האמירתי מלגלג על טראמפ: "תוקף של שקית חלב" - וזה מי שאשם בכל לדבריו

מומחה אמירתי שנחשב לאוהד ישראל נלהב זעם על טראמפ בפוסטים שפורסמו לאחר חתימת ההסכם מול איראן | אמג' טהא, הפרשן האמירתי שידוע העמדותיו הפרו-ישראליות לא הסתיר את התסכול שלו - וזה מי שאשם במה שקרה (חדשות) 

ב. ניסני
15:11

רגעי אימה בטיסה: בטרייה נטענת של נוסע החלה לעלות באש - כך זה נגמר | צפו

רגעי דרמה נרשמו בטיסה פנימית בסין של חברת התעופה הסינית טיינג'ין איירליינס, כאשר בטרייה נטענת של נוסע החלה להוציא עשן וגרמה לבהלה רבה בתא הנוסעים | הדיילים השתלטו במהירות על השריפה, תוך שימוש בבקבוקי מים שברשותם | כך זה נראה (תעופה)

איציק אברהם
15:10

בג"ץ סולברג: נוציא צו על תנאי בנושא החשאיות בבחירת מבקר המדינה

השופט עזרא סולברג הודיע כי בית המשפט העליון מתכוון להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות בהליך בחירת מבקר המדינה, אך לא בנושא ניגוד העניינים. סולברג ציין כי חלק מההצבעות בהליך הבחירה היו בעייתיות.

כיכר השבת
15:10

פועל בן 30 נפצע קשה בנפילה מגובה בצומת ספיר ופונה במסוק

פועל כבן 30 נפצע היום (12:55) באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בצומת ספיר. הפצוע מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. צוותי מד"א מפנים אותו במסוק הצלה לבית החולים סורוקה במצב קשה ויציב.

קובי רוזן
15:08

השופטים מציעים לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד המבקר

15:01

בגידה שקטה והסכם מדאיג: ישראל שוב לבד מול הגרעין האיראני

הציבור הישראלי התרגל לשיתוף פעולה הדוק, אך בפועל קיים פער מדאיג בין וושינגטון לירושלים | מאחורי הקלעים מתגבש הסכם שעלול להשאיר את ישראל חשופה מול פרויקט הגרעין האיראני, כשהממשל האמריקני מסתמן כמי שבוחר באינטרסים צרים על פני ערבות הדדית (מדיני)

יהודה גליקמן
15:00

מה עובר על טראמפ - ומדוע הוא בגד בנו? התשובות לשאלת 300 מיליארד הדולרים

טראמפ השתגע, זה לפחות הרושם שנוצר אחרי שהגיעו הדיווחים השונים אודות ההסכם שנרקם בינו לאויב האיראני | לא שעד כה נחשב נשיא ארצות הברית לאדם יציב במיוחד, אבל להעניק 300 מיליארד דולר לאויב המושבע של ארה"ב שקורא להשמדתה - זה באמת מעבר לכל דמיון | אז מה עובר על טראמפ? כל התשובות - בפנים (מגזין כיכר)

ישראל גראדווהל
15:00

עיר חרדית? לא תמיד: "בבני ברק פעלו שתי קבוצות כדורגל" | ההיסטוריה נחשפת

מי שחושב שבני ברק תמיד הייתה מה שהיא היום - טועה. זו אחת המסקנות המפתיעות שעולות מספרו החדש של ד"ר מנחם קרן-קַרץ | "כל אדם שאני מספר לו שבני ברק הפכה לעיר חרדית רק לפני כמה עשורים מנסה מיד להסביר לי איפה טעיתי", הוא אומר וחושף את הסיפורים ההיסטוריים המרתקים על העיר (חרדים)

ישראל שפירא
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