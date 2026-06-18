מי שחושב שבני ברק תמיד הייתה מה שהיא היום - טועה. זו אחת המסקנות המפתיעות שעולות מספרו החדש של ד"ר מנחם קרן-קַרץ | "כל אדם שאני מספר לו שבני ברק הפכה לעיר חרדית רק לפני כמה עשורים מנסה מיד להסביר לי איפה טעיתי", הוא אומר וחושף את הסיפורים ההיסטוריים המרתקים על העיר (חרדים)

ישראל שפירא