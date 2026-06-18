כיכר השבת
מבזק"מדברים על חינוך" | פרק שני

"אל תדאגו מזה שהילדים לא מקשיבים לכם, תדאגו מזה שהם כל הזמן מסתכלים עליכם" • צפו

האם המידות הרעות של הילדים שלנו הן בעצם העתק מדויק של ההתנהגות שאנחנו מנסים להסתיר? | איך להפסיק להאשים את ה'חיידר' והחברים, ולהתחיל לקחת שליטה על החינוך בבית דרך דוגמה אישית אמיתית | פודקאסט חובה להורים שרוצים ללמוד כיצד להתמודד עם הנפילות היומיומיות שלהם בלי להרגיש רגשות אשמה - אלא להפוך אותן לשיעור החינוכי הטוב ביותר עבור הילד | פרק שני בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)

חיים באיז"י - סדרת מדברים חינוך | צילום: צילום: כיכר הסכתים
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15:24

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מומחה אמירתי שנחשב לאוהד ישראל נלהב זעם על טראמפ בפוסטים שפורסמו לאחר חתימת ההסכם מול איראן | אמג' טהא, הפרשן האמירתי שידוע העמדותיו הפרו-ישראליות לא הסתיר את התסכול שלו - וזה מי שאשם במה שקרה (חדשות) 

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כיכר השבת
15:10

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ישראל גראדווהל
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