גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות שאירע ברחוב בני ברית פינת מנחם בגין באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
העימות באולפן "כיפות שחורות" הגיע לשיא חסר תקדים כאשר נציג הפלג הירושלמי שלף שטר כסף כדי להוכיח את טענתו: "מדינת ישראל בלבלה אתכם" | לטענתו, שאול טשרניחובסקי היה נשוי לגויה ונמצא על השטר כאות כבוד ומבחינתנו הוא כופר | "לא נמסור את הנפש עבור מי שמתנהג כגוי באירופה" • צפו (כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות אישיות נגד מחמוד קמאטי, סגן יו"ר המועצה המדינית של חזבאללה, ונגד סלימאן פרנג'יה, פוליטיקאי נוצרי מארוני בולט העומד בראש זרם אלמרדה הלבנוני. פרנג'יה היה המועמד המועדף על חזבאללה לתפקיד נשיא לבנון אך לא נבחר.קובי אטינגר
גבר כבן 30 נפצע הערב (20:46) באורח בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב תרנ"א בחדרה. הפצוע סובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים הלל יפה.קובי רוזן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי הוא מצפה מכל הצדדים באזור להמשיך את המחויבות להסכם הפסקת האש. לדבריו, הציפייה מופנית ללבנון, חזבאללה וישראל כאחד.כיכר השבת
השמאל בטוח שביבי גזען כלפי כרוב שחור ובנט מגלה איך הכיפה לא עפה לו ברוח | טלי גוטליב מסבירה ליועמ"שית מה זה קשקוש מקושקש | שמחה רוטמן שולח את כולם לחפש את סבתא של בהרב-מיארה | מרדכי דוד חוסם את אופירה אסייג ואת ברקוביץ' | יוסי עבדו מסכם שבוע חמוץ במיוחד ב'חדשות הלא באמת חשובות' (VOD)אולפן כיכר
המנהיג האיראני מסר הודעה כתובה ראשונה אחרי החתימה • טען כי טראמפ "נקט בכל האמצעים מתוך חולשה" | ההודעה המלאה (בעולם)דניאל הרץ
המשפיע הרב יואב אקריש לוקח אותנו אל הסוד שמסרב להניח לאף אחד מאיתנו להישאר שקוף. סיפור על ילד שכולם ויתרו עליו — כולל הוא על עצמו. על שניים שישבו בקצה המחנה ואיש לא הסתכל עליהם. ועל הרגע שבו הרבי רואה דווקא את מי שהעולם שכח (יהדות)הרב יואב אקריש
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