המשפיע הרב יואב אקריש לוקח אותנו אל הסוד שמסרב להניח לאף אחד מאיתנו להישאר שקוף. סיפור על ילד שכולם ויתרו עליו — כולל הוא על עצמו. על שניים שישבו בקצה המחנה ואיש לא הסתכל עליהם. ועל הרגע שבו הרבי רואה דווקא את מי שהעולם שכח (יהדות)

הרב יואב אקריש