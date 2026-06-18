אשדוד: גבר בן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הדגיש את מחויבות לבנון וחיזבאללה להפסקת האש עם ישראל, כל עוד ישראל תעמוד בה באופן מלא. ברי קישר את הצהרתו למשא ומתן האיראני-אמריקני בשווייץ ולהצהרת נשיא ארה"ב טראמפ בנוגע להפסקת האש. "אני מבקש להדגיש את עמדתה של לבנון ואת מחויבותו של חיזבאללה להפסקת האש, כל עוד ישראל תעמוד בה באופן מלא ומקיף" אמר.

כיכר השבת