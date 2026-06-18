כיכר השבת
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אשדוד: גבר בן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות

גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות שאירע ברחוב בני ברית פינת מנחם בגין באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית חולים להמשך טיפול.

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00:44

הולך רגל בן 65 נפצע קשה מפגיעת רכב בחיפה

גבר כבן 65 נפצע הלילה (23:48) באורח קשה לאחר שנפגע מרכב ברחוב הרצלייה בחיפה. הפצוע מחוסר הכרה וסובל מחבלות בראש ובחזה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים רמב"ם במצב קשה.

קובי רוזן
23:56

הגר"ע פריד בפסק הלכה מפתיע: "לילדים מיוחדים מספיקה שעה בין בשר לחלב"

פוסק ההלכה הנודע, הגאון רבי עמרם פריד, הגיע לוועידה מיוחדת של אבות לילדים מיוחדים והשיב לשאלות רגישות בהנהגת הבית והמשפחה | בין היתר הפתיע הפוסק כשקבע כי אין צורך בהמתנה של שש שעות, ופסק הלכה למעשה: "די בשעה אחת" | צפו בתיעוד מתוך הפאנל המרתק (חרדים)

חיים רוזנבוים
23:54

נביה ברי: חזבאללה מחויב להפסקת אש אם ישראל תקיים אותה במלואה

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי, הנחשב למיצג חזבאללה במו"מ עם המערב, הצהיר כי לבנון וחזבאללה מחויבים להפסקת אש - כל עוד ישראל מחויבת לה באופן מלא ומקיף. ברי הדגיש את עמדתו בהתייחס לדברי נשיא ארה"ב טראמפ, שהצהיר כי הוא מצפה להפסקת אש מלאה בכל החזיתות, כולל בלבנון. לדברי המקור, חזבאללה ואיראן מכינים את הקרקע להפעלת לחץ אמריקאי על ישראל בסוגיה הלבנונית.

קובי אטינגר
23:40

יו"ר הפרלמנט הלבנוני: לבנון וחיזבאללה מחויבים להפסקת האש

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הדגיש את מחויבות לבנון וחיזבאללה להפסקת האש עם ישראל, כל עוד ישראל תעמוד בה באופן מלא. ברי קישר את הצהרתו למשא ומתן האיראני-אמריקני בשווייץ ולהצהרת נשיא ארה"ב טראמפ בנוגע להפסקת האש. "אני מבקש להדגיש את עמדתה של לבנון ואת מחויבותו של חיזבאללה להפסקת האש, כל עוד ישראל תעמוד בה באופן מלא ומקיף" אמר.

כיכר השבת
23:40

גבר בן 61 נפצע קשה בתאונת דרכים בשטח נתב"ג

גבר בן 61 נפצע הערב (21:32) באורח קשה לאחר שרכבו התנגש בעץ בשטח נתב"ג. הפצוע סובל מפגיעה רב מערכתית. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה.

קובי רוזן
22:16

סערת שטר ה-50 שקלים: "המשורר נשוי לנוצרייה; הציונות היא כפירה ואינה חלק מעם ישראל"

העימות באולפן "כיפות שחורות" הגיע לשיא חסר תקדים כאשר נציג הפלג הירושלמי שלף שטר כסף כדי להוכיח את טענתו: "מדינת ישראל בלבלה אתכם" | לטענתו, שאול טשרניחובסקי היה נשוי לגויה ונמצא על השטר כאות כבוד ומבחינתנו הוא כופר | "לא נמסור את הנפש עבור מי שמתנהג כגוי באירופה" • צפו (כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי
21:14

ארה"ב מטילה סנקציות על סגן יו"ר חזבאללה ופוליטיקאי לבנוני בכיר

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות אישיות נגד מחמוד קמאטי, סגן יו"ר המועצה המדינית של חזבאללה, ונגד סלימאן פרנג'יה, פוליטיקאי נוצרי מארוני בולט העומד בראש זרם אלמרדה הלבנוני. פרנג'יה היה המועמד המועדף על חזבאללה לתפקיד נשיא לבנון אך לא נבחר.

קובי אטינגר
21:14

הולך רגל בן 30 נפצע בינוני מפגיעת אוטובוס בחדרה

גבר כבן 30 נפצע הערב (20:46) באורח בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב תרנ"א בחדרה. הפצוע סובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים הלל יפה.

קובי רוזן
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