יו"ר הפרלמנט הלבנוני: לבנון וחיזבאללה מחויבים להפסקת האש

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי, הנחשב למיצג חזבאללה במו"מ עם המערב, הצהיר כי לבנון וחזבאללה מחויבים להפסקת אש - כל עוד ישראל מחויבת לה באופן מלא ומקיף. ברי הדגיש את עמדתו בהתייחס לדברי נשיא ארה"ב טראמפ, שהצהיר כי הוא מצפה להפסקת אש מלאה בכל החזיתות, כולל בלבנון. לדברי המקור, חזבאללה ואיראן מכינים את הקרקע להפעלת לחץ אמריקאי על ישראל בסוגיה הלבנונית.

קובי אטינגר