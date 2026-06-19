משלחות איראן וארה"ב לשווייץ נדחו בעקבות תקיפות צה"ל בלבנון

משרד הבריאות מדווח כי חמישה ילדים אושפזו לאחר שאכלו ממחיות תינוקות של המותג "פרינוק" שנחשפו לחומרים תרופתיים מסוג בנזודיאזפינים. כלל הילדים שוחררו מבתי החולים. בבדיקות נרחבות אותרו חמישה מוצרים מזוהמים בחומרים קלונזפאם ולורזפאם - שלושה נרכשו ברשת "זול ובגדול" ושניים נדגמו ממדפי הרשת בירושלים. יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין טרם קנייתם. רופא מחוז ירושלים חתם על צווי הפסקה מינהליים לשני סניפי הרשת ברחוב יפו. בשלב זה לא נמצאה אינדיקציה לפגם בתהליך הייצור או במחסני היבואן, ולכן לא הוחלט על ריקול גורף. המידע הועבר לגורמי האכיפה.

יוסי נכטיגל