כיכר השבת
מבזקאסון בלבנון

הותר לפרסום: ארבעה חללי צה"ל נהרגו מפגיעת רחפן בלבנון | אחד הנופלים בקרב: מפקד גדוד 52 

ארבעה לוחמי צה"ל נהרגו אמש מפגיעת רחפן נפץ בכפר תבנית • צה"ל הפעיל אש כבדה במרחב תבנית בעקבות הפרות חיזבאללה | מפקד גדוד 52 נפל בקרב יחד עם צוות הטנק שלו כתוצאה מרחפן נפץ ששיגרו מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר הטנק (חדשות)

צילום: צילום: דובר צה"ל
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משרד הבריאות: 5 ילדים אושפזו לאחר שאכלו ממחיות "פרינוק" מזוהמות

משרד הבריאות מדווח כי חמישה ילדים אושפזו לאחר שאכלו ממחיות תינוקות של המותג "פרינוק" שנחשפו לחומרים תרופתיים מסוג בנזודיאזפינים. כלל הילדים שוחררו מבתי החולים. בבדיקות נרחבות אותרו חמישה מוצרים מזוהמים בחומרים קלונזפאם ולורזפאם - שלושה נרכשו ברשת "זול ובגדול" ושניים נדגמו ממדפי הרשת בירושלים. יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין טרם קנייתם. רופא מחוז ירושלים חתם על צווי הפסקה מינהליים לשני סניפי הרשת ברחוב יפו. בשלב זה לא נמצאה אינדיקציה לפגם בתהליך הייצור או במחסני היבואן, ולכן לא הוחלט על ריקול גורף. המידע הועבר לגורמי האכיפה.

יוסי נכטיגל
09:43

זעקת עולם התורה הספרדי | כינוס חירום דרמטי בבני ברק ועצרת ענק במוצ"ש

עשרות רבנים וראשי ישיבות מהמגזר הספרדי התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס חירום בבני ברק, כדי להשמיע זעקת מחאה כואבת ונוקבת נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי הישיבות | בתום הכינוס התקבלה החלטה על קיומה של עצרת תפילה ומחאה המונית ברחובה של עיר בבני ברק, במוצאי שבת קודש פרשת בלק (חרדים)

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09:43

בצרפת נשרפו קרונות התורה, ובירושלים נחסמו הצירים; לילה סוער במגזר הקנאים

בעוד בצפון הארץ נרשם לילה מתוח, ב'פלג הקנאים' קיימו עצרות תפילה המוניות ב-13 מוקדים בארץ, ביום בו נשרפו כ' קרונות ספרים, נגד גזירת הגיוס • לאחר אמירת י"ג מידות ותקיעת שופרות – הרוחות סערו בבירה: מכת"זיות, רימוני הלם ושני עצורים | צפו בתיעודים (חרדים)

חיים רוזנבוים
09:33

שיחות איראן-ארה"ב בשוויץ בוטלו בגלל המצב בדרום לבנון

שיחות שתוכננו להתקיים היום בשוויץ בין איראן לארה"ב במסגרת ההסכם הגרעיני בוטלו או נדחו. סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס והמשלחת האיראנית לא יגיעו לשוויץ. כלי תקשורת אמריקאים וערבים מדווחים שהרקע לביטול הוא המצב הביטחוני בדרום לבנון.

קובי אטינגר
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