טרגדיה מזעזעת מרעידה את הקהילה היהודית בארה"ב: הנגיד ואיש החסד ר' יהושע באער ז"ל, אב לשלושה, נלכד במטוס הפרטי שהתרסק בדרכו חזרה ממקסיקו והפך למלכודת אש קטלנית • עדי ראייה מתארים רגעי אימה מצמררים: "המטוס דהר על הכביש החשוך, ניסינו לנפץ את החלונות עם פטישים אך האש כילתה הכל" (דיין האמת)חיים רוזנבוים
בדיקות מעבדה נרחבות חשפו חומרי הרדמה ב-5 צנצנות, אך למרות זאת לא הוחלט על ריקול - בעקבות הממצאים • שני סניפי 'זול ובגדול' בירושלים נסגרו | החקירה נמשכת והשב"כ מעורב (חדשות בריאות)כיכר השבת
קצין צה"ל במילואים נפצע באורח קשה בפגיעת רחפן נפץ • שלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל | הלוחמים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו (צבא וביטחון)ב. ניסני
קצין צה"ל במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה חיילים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון במהלך הלילה. הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
משרד הבריאות מדווח כי חמישה ילדים אושפזו לאחר שאכלו ממחיות תינוקות של המותג "פרינוק" שנחשפו לחומרים תרופתיים מסוג בנזודיאזפינים. כלל הילדים שוחררו מבתי החולים. בבדיקות נרחבות אותרו חמישה מוצרים מזוהמים בחומרים קלונזפאם ולורזפאם - שלושה נרכשו ברשת "זול ובגדול" ושניים נדגמו ממדפי הרשת בירושלים. יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין טרם קנייתם. רופא מחוז ירושלים חתם על צווי הפסקה מינהליים לשני סניפי הרשת ברחוב יפו. בשלב זה לא נמצאה אינדיקציה לפגם בתהליך הייצור או במחסני היבואן, ולכן לא הוחלט על ריקול גורף. המידע הועבר לגורמי האכיפה.יוסי נכטיגל
עשרות רבנים וראשי ישיבות מהמגזר הספרדי התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס חירום בבני ברק, כדי להשמיע זעקת מחאה כואבת ונוקבת נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי הישיבות | בתום הכינוס התקבלה החלטה על קיומה של עצרת תפילה ומחאה המונית ברחובה של עיר בבני ברק, במוצאי שבת קודש פרשת בלק (חרדים)חיים רוזנבוים
ארבעה לוחמי צה"ל נהרגו אמש מפגיעת רחפן נפץ בכפר תבנית • צה"ל הפעיל אש כבדה במרחב תבנית בעקבות הפרות חיזבאללה | מפקד גדוד 52 נפל בקרב יחד עם צוות הטנק שלו כתוצאה מרחפן נפץ ששיגרו מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר הטנק (חדשות)ב. ניסני
שיחות שתוכננו להתקיים היום בשוויץ בין איראן לארה"ב במסגרת ההסכם הגרעיני בוטלו או נדחו. סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס והמשלחת האיראנית לא יגיעו לשוויץ. כלי תקשורת אמריקאים וערבים מדווחים שהרקע לביטול הוא המצב הביטחוני בדרום לבנון.קובי אטינגר
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