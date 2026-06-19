טרגדיה מזעזעת מרעידה את הקהילה היהודית בארה"ב: הנגיד ואיש החסד ר' יהושע באער ז"ל, אב לשלושה, נלכד במטוס הפרטי שהתרסק בדרכו חזרה ממקסיקו והפך למלכודת אש קטלנית • עדי ראייה מתארים רגעי אימה מצמררים: "המטוס דהר על הכביש החשוך, ניסינו לנפץ את החלונות עם פטישים אך האש כילתה הכל" (דיין האמת)

חיים רוזנבוים