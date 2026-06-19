צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה במרחב הבקאע בתגובה להפרות הפסקת האש

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש להגנה על יישובי הצפון. נתניהו השתתף בצער משפחות סא"ל דור גדליה בן שמחון ושלושת הלוחמים שנפלו אתמול, ואמר כי הנחה את צה"ל להכות בעוצמה בחיזבאללה בעקבות ההתקפה. צה"ל תקף למעלה מ-80 מטרות טרור וחיסל עשרות מחבלים, והבוקר תקף מפקדות חיזבאללה בבקאע. נתניהו הדגיש: "ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה".

כיכר השבת