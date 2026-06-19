תאונה בין שני אופנועים בתל אביב — שני פצועים במצב בינוני

קהל רב נטל חלק בשמחת אירוסי הנכד הבן אחר בן הראשון של האדמו''ר מנדבורנה, בן לבנו הגדול הרה''צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו''ר מביאלא ב''ב, עב''ג הכלה נכדת האדמו''ר מגארליץ, בת לבנו הרה''צ רבי ברוך הלברשטאם, חתן הרב אפרים זלמן בעק | בין הרבנים הדגולים שהשתתפו נצפה הרה"צ מבעלזא (חסידים)חיים רוזנבוים
כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 20 שהצית את בית הכנסת במלבורן • השריפה גרמה נזק רב ושני מתפללים נפגעו משאיפת עשן | המשטרה: פעל בהכוונה איראנית (בעולם)יוסי נכטיגל
תינוק בן חצי שנה ניצל מהלם אנפילקטי בשכונת רוממה בירושלים לאחר שפיתח תגובה אלרגית חמורה לחלב. חובש איחוד הצלה בצלאל אלטמן הזריק לו אפיפן ומצבו התייצב. התינוק פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
הזמר שוחרר הבוקר משערי צדק במצב טוב • אושפז שבועות בעקבות דימום מוחי | "תודה לעם ישראל על התפילות" (ברנז'ה)איציק אוחנה
טהרן דורשת ערבויות להפסקת הלחימה בלבנון כתנאי לחידוש השיחות • המתווכים פועלים לפתרון המשבר | התקיפות הישראליות בדרום לבנון מסבכות את המשא ומתן (חדשות)כיכר השבת
עיכוב ממושך בטיסה של חברת הלואו קוסט מהונג קונג "הונג קונג אקספרס", הפך לדרמה בעקבות אירוע רפואי פתאומי של אחד הנוסעים | טיסה UO131 הופנתה לשנג'ן (SZX) במקום ליעדה המתוכנן עקב תנאי מזג אוויר קשים בהונג קונג | הנוסעים נותרו על הסיפון במשך כשמונה שעות, במקום טיסה שהייתה אמורה להימשך כשעה בנסיבות רגילות, מכיוון שהמטוס התעכב בנמל התעופה שנזן | במהלך ההמתנה, נוסע שדווח כי סבל ממחלת לב חלה והתעלף | בעקבות התקרית, צוותים רפואיים הוזעקו למטוס, והנוסע קיבל חמצן ועבר טיפול רפואי מקיף | צפו בתקרית (תעופה)איציק אברהם
ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש להגנה על יישובי הצפון. נתניהו השתתף בצער משפחות סא"ל דור גדליה בן שמחון ושלושת הלוחמים שנפלו אתמול, ואמר כי הנחה את צה"ל להכות בעוצמה בחיזבאללה בעקבות ההתקפה. צה"ל תקף למעלה מ-80 מטרות טרור וחיסל עשרות מחבלים, והבוקר תקף מפקדות חיזבאללה בבקאע. נתניהו הדגיש: "ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה".כיכר השבת
שני גברים כבני 40 נפצעו קשה מירי בבוקעתא. צוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה תוך כדי פינוי לבית החולים זיו.קובי רוזן
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