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הפסיד בעתירה: השר בן גביר יסיר את סרטון המשט ויחויב בהוצאות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיבל את עתירת התנועה לאיכות השלטון וקבע כי השר לביטחון לאומי עשה שימוש אסור בנכסי ציבור לתעמולת בחירות. השר והמשרדים חויבו בתשלום הוצאות בסך 23,000 ש"ח (משפט)

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר | צילום: צילום: יונתן סינדל\פלאש90
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