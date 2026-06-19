חיל האוויר תקף בג'בשית שבדרום לבנון

בכיר אמריקני הכריז על הפסקת אש מול חיזבאללה שנכנסה לתוקף בשעה 16:00 | ישראל לא הגיבה באופן רשמי, אך גורמים מבהירים: צה"ל ימשיך לפעול נגד איומים | ההכרזה באה שעות אחרי שנתניהו הבטיח מחיר כבד לחיזבאללה | דובר צה"ל מפרסם תיעוד: יותר מ-150 תקיפות צה"ל בלבנון מאז חצות הלילה (צבא וביטחון)

ב. ניסני