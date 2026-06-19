תאונת דרכים במג'דל שמס — אישה בת 47 במצב קשה

צה"ל דיווח על התרעות שהופעלו במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. במהלך האירוע זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות. האירוע הסתיים ללא זיהויים חריגים וללא נפגעים.ב. ניסני
משרד החוץ האיראני הודיע כי הפגישה שתוכננה ליום שישי בשווייץ נדחתה למועד אחר. לדברי המשרד, מאחר שמזכר ההבנות נחתם באופן אלקטרוני, אין עוד צורך בפגישה זו. איראן מתכננת לקיים פגישה למשא ומתן בימים הקרובים. כעת מתקיימים מגעים באמצעות מתווכים לקראת פתיחת השלב הבא של המשא ומתן להגעה להסכם סופי. המשרד הכחיש טענות בתקשורת על סגירת מצר הורמוז.קובי אטינגר
שגריר ארה"ב בישראל מצטט את יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל מארק צל, המסביר מדוע טראמפ השהה את המלחמה באיראן | "ההסכם נותן לישראל יד חופשית" (מדיני)כיכר השבת
נשיא צרפת גינה בחריפות את פעולות ישראל בלבנון ועזה • טען כי טראמפ שינה את יחסו לראש הממשלה | התקפה דיפלומטית חסרת תקדים (בעולם)יוסי נכטיגל
פעילי 'הדמוקרטים' הותקפו פיזית ומילולית בגבעתיים • יו"ר המפלגה פרסם תיעוד ותקף: 'מכונת הרעל מחלחלת לרחוב' | האישה: 'את יודעת שאני ממשפחה שכולה?' (פוליטי)יוני גבאי
בכיר אמריקני הכריז על הפסקת אש מול חיזבאללה שנכנסה לתוקף בשעה 16:00 | ישראל לא הגיבה באופן רשמי, אך גורמים מבהירים: צה"ל ימשיך לפעול נגד איומים | ההכרזה באה שעות אחרי שנתניהו הבטיח מחיר כבד לחיזבאללה | דובר צה"ל מפרסם תיעוד: יותר מ-150 תקיפות צה"ל בלבנון מאז חצות הלילה (צבא וביטחון)ב. ניסני
ערוצים לבנוניים טוענים כי צה"ל תקף בכפר נבטיה אלפוקא אחרי השעה 16:00 - לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש.קובי אטינגר
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