כיכר השבת
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ארה"ב העבירה מסר סודי לאיראן: ישראל לא תסלים בלבנון - אבל יש תנאי

וושינגטון העבירה הודעה לטהרן שישראל לא תמשיך בתקיפות, בניגוד להצהרה החריפה של ראש הממשלה נתניהו | מה יעלה בגורל המו"מ בין ארה"ב לאיראן? (חדשות)

צילום: צילום: Olivier Fitoussi/POOL
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מבזקים נוספים

18:03

התרעות בזרעית על חדירת כלי טיס עוין - האירוע הסתיים ללא נפגעים

צה"ל דיווח על התרעות שהופעלו במרחב זרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין. במהלך האירוע זוהו שתי מטרות אוויריות חשודות. האירוע הסתיים ללא זיהויים חריגים וללא נפגעים.

ב. ניסני
17:34

איראן: הפגישה בשווייץ נדחתה, מזכר ההבנות נחתם אלקטרונית

משרד החוץ האיראני הודיע כי הפגישה שתוכננה ליום שישי בשווייץ נדחתה למועד אחר. לדברי המשרד, מאחר שמזכר ההבנות נחתם באופן אלקטרוני, אין עוד צורך בפגישה זו. איראן מתכננת לקיים פגישה למשא ומתן בימים הקרובים. כעת מתקיימים מגעים באמצעות מתווכים לקראת פתיחת השלב הבא של המשא ומתן להגעה להסכם סופי. המשרד הכחיש טענות בתקשורת על סגירת מצר הורמוז.

קובי אטינגר
17:07

"טראמפ לא נטש את ישראל": האקבי מצטט את יו"ר הרפובליקנים בישראל

שגריר ארה"ב בישראל מצטט את יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל מארק צל, המסביר מדוע טראמפ השהה את המלחמה באיראן | "ההסכם נותן לישראל יד חופשית" (מדיני)

כיכר השבת
17:02

מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו

נשיא צרפת גינה בחריפות את פעולות ישראל בלבנון ועזה • טען כי טראמפ שינה את יחסו לראש הממשלה | התקפה דיפלומטית חסרת תקדים (בעולם)

יוסי נכטיגל
17:00

"טפו עליכם": אישה תקפה באלימות פעילי 'הדמוקרטים' בגבעתיים

פעילי 'הדמוקרטים' הותקפו פיזית ומילולית בגבעתיים • יו"ר המפלגה פרסם תיעוד ותקף: 'מכונת הרעל מחלחלת לרחוב' | האישה: 'את יודעת שאני ממשפחה שכולה?' (פוליטי)

יוני גבאי
16:54

הישראלים מתעדכנים מארה"ב על הפסקת האש עם לבנון; בצה"ל מבהירים: נמשיך לפעול נגד האיומים

בכיר אמריקני הכריז על הפסקת אש מול חיזבאללה שנכנסה לתוקף בשעה 16:00 | ישראל לא הגיבה באופן רשמי, אך גורמים מבהירים: צה"ל ימשיך לפעול נגד איומים | ההכרזה באה שעות אחרי שנתניהו הבטיח מחיר כבד לחיזבאללה | דובר צה"ל מפרסם תיעוד: יותר מ-150 תקיפות צה"ל בלבנון מאז חצות הלילה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
16:52

הפסקת אש? אזעקה על חדירת כטב"ם; צה"ל תוקף בלבנון

16:27

דיווחים: צה"ל תקף בנבטיה אלפוקא אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף

ערוצים לבנוניים טוענים כי צה"ל תקף בכפר נבטיה אלפוקא אחרי השעה 16:00 - לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש.

קובי אטינגר
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